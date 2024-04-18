Поляки заблокували ще два пункти пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери поновили блокування пунктів пропуску «Корчова-Краківець» та «Медика-Шегині». Разом із ПП «Ягодин»-«Дорогуськ» та «Рава-Руська»-«Гребенне» таким чином наразі для українських вантажівок перекриті чотири напрямки — речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі «Українській правді»

Інформацію про це українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Республіка Польща.

Блокування учасники акції на території Польщі розпочали 18 квітня після 9 години по пунктах пропуску «Корчова» та «Медика», що навпроти українських «Краківець» і «Шегині».

На напрямку пункту пропуску «Краківець» обмежується рух вантажних транспортних засобів, які слідують в бік України, а по напрямку «Шегинь» як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

За наявною інформацією, польські фермери планують здійснювати блокування руху по «Краківцю» до 9.00 20 квітня і по пункту пропуску «Шегині» до 9.00 19 квітня.