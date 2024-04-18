З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від партнерів $83,7 млрд

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

За його словами, Україна отримала $83,7 млрд з лютого 2022 року. У 2024 році до державного бюджету вже надійшло $10,2 млрд.

«У перші місяці 2024 року ми опинилися в ситуації, коли необхідне обіцяне озброєння і техніка від наших партнерів не надходили вчасно. Це спричинило ситуацію, коли Уряд був змушений авансувати кошти на закупівлю необхідного озброєння та техніки. Цього року ми вже наблизили додаткові 4 млрд доларів США на закупівлю набоїв та амуніції, необхідних для захисту та деокупації територій. Відсутність або затримка у підтримці України спричиняє збільшення фіскального розриву та негативно впливає на нашу спроможність протистояти ворогу на фронті», — заявив Марченко.

До кінця 2024 року потреба у зовнішньому фінансуванні залишається $27 млрд. Вже є запевнення від ЄС на суму близько $12,5 млрд, МВФ — $4,5 млрд та інших. Водночас він наголосив, що критично важливим питанням є затвердження Конгресом США пакету допомогу Україні.