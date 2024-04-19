Американський дипломат прокоментував чутки про неофіційні перемовини Москви і Вашингтона щодо України

Ніхто не може говорити з росіянами про Україну, якщо українці не присутні за столом переговорів.

Таку заяву зробив Вільям Тейлор, віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, американці не проводять таємних перемовин з росіянами щодо України, адже «ніхто не повинен говорити з росіянами про цю війну, якщо українці не говорять про це».

«Люди, як працюють зі мною, мають власні думки, погляди, вони поділяють думку, що ми маємо підтримувати українців у їхній боротьбі проти росіян, щоб допомогти українцям виграти, завдати поразки росіянам», – наголосив Тейлор.

Також експосол спробував спрогнозувати ситуацію в Україні до кінця 2024 року. На його думку, багато залежатиме від США, від того, як завершиться голосування щодо законопроєкту у Палаті представників, який потім має надійти до президента Байдена на підпис.

«Цей закон дозволить Пентагону надати Україні озброєння, яке вона потребує, щоб захистити нинішні лінії і не дати можливість росіянами просуватися вперед, забезпечити дуже надійну оборону. І потім українці матимуть можливість відновитися, потренуватися, переозброїтися, отримати F-16, Atamacs, нові спроможності, включаючи дрони, створити нові формування», – пояснив віцепрезидент Інституту миру США.

Вільям Тейлор підсумував, що якщо США виконають свою роботу, то до кінця року Україна матиме можливості відкинути росіян назад.