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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 870 військових

Про це 19 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 457 830 (+870) осіб,
  • танків ‒ 7105 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 852 (+17) од,
  • артилерійських систем – 11 658 (+21) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 762 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9311 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2096 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 671 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1915 (+0).
19 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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