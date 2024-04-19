РФ атакувала Україну: у Дніпрі та області є загиблі та поранені, в тому числі діти G7 обсуждает использование замороженных активов РФ как залогов при кредитовании Украины » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 870 військових Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося щонайменше 86 бойових зіткнень. ЗСУ відбили атаки РФ на 6 напрямках та знищили 870 окупантів Про це 19 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 457 830 (+870) осіб,

танків ‒ 7105 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 852 (+17) од,

артилерійських систем – 11 658 (+21) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 762 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9311 (+27),

крилаті ракети ‒ 2096 (+3),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 671 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 1915 (+0).