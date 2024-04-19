Іран не планує відповідати Ізраїлю після останньої атаки

Іранський чиновник на умовах анонімності розповів, що Іран не планує негайної відплати Ізраїлю після атаки безпілотника на місто Ісфахан на південь від Тегерана — Times of Israel

Високопоставлений іранський чиновник заявив виданню, що Іран не планує негайної відплати Ізраїлю. Про це він сказав після атаки безпілотника на місто на південь від Тегерана.

Чиновник також поставив під сумнів те, що за атакою в Ісфахані стоїть Ізраїль, незважаючи на коментарі деяких ізраїльських політиків, які практично взяли на себе відповідальність.

У виданні вважають, що коментарі високопосадовця свідчать про те, що Тегеран, можливо, не зацікавлений у тому, щоб ризикувати війною заради виконання погроз напасти на Ізраїль.

Іранський чиновник додав, що Іран не планує негайно завдавати удару у відповідь на цю атаку.