Посол США у Конгресі закликала негайно проголосувати за допомогу Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк під час візиту у Вашингтон пояснила американським конгресменам, що вони повинні негайно проголосувати за законопроєкт щодо підтримки України, оскілки це відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів.

Брінк зазначила, що рада була повернутися до Вашингтона і відвідати Конгрес США, щоб виступити на підтримку негайного надання пакета допомоги Україні.

За словами глави посольства США, вона пояснила конгресменам, що підтримка України «відповідає нашим стратегічним національним інтересам».