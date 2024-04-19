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Посол США у Конгресі закликала негайно проголосувати за допомогу Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк під час візиту у Вашингтон пояснила американським конгресменам, що вони повинні негайно проголосувати за законопроєкт щодо підтримки України, оскілки це відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів.

Брінк зазначила, що рада була повернутися до Вашингтона і відвідати Конгрес США, щоб виступити на підтримку негайного надання пакета допомоги Україні.

За словами глави посольства США, вона пояснила конгресменам, що підтримка України «відповідає нашим стратегічним національним інтересам».

19 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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