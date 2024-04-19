РФ атакувала Україну: у Дніпрі та області є загиблі та поранені, в тому числі діти

Рух «шахедів»

Про загрозу «шахедів» пізно ввечері повідомили Повітряні сили.

Близько опівночі стало відомо, що ударні БПЛА «шахеди» атакують Дніпропетровську область. Безпілотники рухались північним напрямком.

Після 1:00 над Чорним морем зафіксували нову групу «шахедів». БПЛА рухались у напрямку Одеси.

Ближче до 4 ранку Повітряні сили повідомили про групу ворожих БПЛА на півдні Сумщини. Після цього «шахеди» також фіксували на Харківщині та Полтавщині.

Пуски ракет

Після 4:40 ранку стало відомо, що російські терористи запустили ракети. Декілька груп залетіли в повітряний простір України зі східного та південного напрямків.

Обстріли Дніпропетровщини

О 5:21 очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив у Telegram про ракетний обстріл Дніпра.

«Дніпро під ракетним обстрілом. Наші захисники неба працюють. Перебувайте у безпечних місцях до кінця повітряної тривоги», — написав Лисак.

Перед цим з 5:10 до 5:19 Суспільне повідомило про серію вибухів у обласному центрі.

О 6:21 Лисак повідомив про загибель жінки на Синельниківщині, а також руйнування багатоповерхівки та постраждалих у Дніпрі унаслідок російського удару.

«У Дніпрі горить п’ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. На зараз, попередньо, шестеро постраждалих. На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка», — написав Лисак.

Мер Дніпра Борис Філатов о 6:56 повідомив у Telegram про 9 постраждалих.

«Самісінький центр міста!!! Цивільні люди. Постраждалих вже дев’ять. Слідкуємо за інформацією ОВА», — написав Філатов.

О 7:39 Лисак повідомив про загиблих у Дніпрі, а також поранених у Синельниковому, в тому числі дітей. За його словами, по області РФ ударила 11 ракетами, проте частину ворожих цілей збили Сили ППО.

«Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 – вночі. … На жаль, є й влучання. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств. У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один — важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених», — написав Лисак.

Крім того, ввечері та вночі ворог обстріляв Нікопольщину.

«Ввечері агресор з артилерії обстріляв сам Нікополь. Вночі – Марганецьку громаду. Пошкоджені два приватні будинки», — повідомив Лисак.

О 7:53 голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив у Telegram деякі подробиці ударів по Дніпру та області. За його словами, крім ракет РФ запустила по Дніпропетровщині дрони.

«У Дніпрі — двоє загиблих, поранено ще 15 людей, сталися декілька пожеж. У п’ятиповерховому будинку частково зруйновані 2 верхніх поверхи. Пошкоджені 2 інфраструктурні об’єкти. На місцях працюють усі служби — психологи, рятувальники, медики, кінологи, комунальники. Дісталося і Синельниківському району. Там загинула жінка. Поранена ще одна жінка та дівчинка 14 років. Жінка госпіталізована у важкому стані. Сталося займання у будинку культури, пошкоджено 8 приватних будинків, зруйновано 4 будинки», — написав Лукашук.

О 8:04 Лисак повідомив про збільшення числа поранених і смерть у лікарні 8-річної дитини.

«Число постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується. На цю хвилину відомо про 15 поранених у Дніпрі. Всі – середні. Кривий ріг – постраждало 3 людей. Стільки ж у Синельниково. Серед них і 2 дітей. На жаль, одна восьмирічна дитина померла в лікарні. Співчуття рідним та близьким», — написав Лисак.

О 8:21 Укрзалізниця повідомила, що РФ била по її інфраструктурних об’єктах, а серед залізничників є поранені.

«Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється. Робота вокзалу станції Дніпро призупинена. Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове», — повідомило відомство.

Крім того, затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для яких проходитиме на станції Горяїнове:

№38 Київ – Запоріжжя,

№80 Львів – Дніпро,

№120 Київ – Запоріжжя.

Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в об’їзд.

Очільник МВС Ігор Клименко о 8:34 повідомив у Telegram про 2 загиблих та 16 поранених у Дніпрі, а також про 6 загиблих у Синельниківсьому районі, зокрема дітей 6 та 8 років, і двох постраждалих.

«У Дніпрі пошкоджено житлову пʼятиповерхівку та обʼєкти цивільної інфраструктури. Станом на зараз у місті 2 загиблих та 16 поранених. Психологічну допомогу отримали 30 осіб. У Синельниківсьому районі пошкоджено більше десятка приватних будинків. Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загинуло 6 осіб, серед яких діти 6 та 8 років. Ще двоє людей травмовано», — написав Клименко.

Сергій Лисак о 9:03 підтвердив інформацію про 8 загиблих і додав, що загальна кількість постраждалих на цей час складала 25 людей.