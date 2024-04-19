«Ситуація критична»: Туск заявив, що найближчі тижні можуть вирішити долю війни в Україні РФ атакувала Україну: у Дніпрі та області є загиблі та поранені, в тому числі діти » Російські окупанти завдали 11 ракетних та 78 авіаційних ударів по території України Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів та БПЛА типу Shahed. Дані щодо цієї атаки уточнюються. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Орлівка Сумської області; Вовчанськ, Стрілеча, Борова Харківської області; Невське Луганської області; Ямполівка, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Селидове, Олександропіль, Красногорівка, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Кринки, Іванівка Херсонської області. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.