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Уряд Швейцарії затвердив виділення Україні понад 5 млрд євро на відновлення

Про це повідомляє уряд Швейцарії.

Федеральна рада має намір впродовж кількох наступних років активізувати підтримку відновлення України.

До 2036 року планується витратити 5 мільярдів швейцарських франків. Враховуючи поточну фінансову ситуацію федерального уряду Швейцарії, федеральна рада запропонувала поетапний підхід: підтримка України з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року становитиме 1,5 млрд швейцарських франків.

У період 2029–2036 років федеральна рада також має намір вивчити інші джерела (крім міжнародного співробітництва), з яких можна отримати решту 3,5 млрд швейцарських франків.

19 апреля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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