Уряд Швейцарії затвердив виділення Україні понад 5 млрд євро на відновлення

Про це повідомляє уряд Швейцарії.
Федеральна рада має намір впродовж кількох наступних років активізувати підтримку відновлення України.
До 2036 року планується витратити 5 мільярдів швейцарських франків. Враховуючи поточну фінансову ситуацію федерального уряду Швейцарії, федеральна рада запропонувала поетапний підхід: підтримка України з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року становитиме 1,5 млрд швейцарських франків.
У період 2029–2036 років федеральна рада також має намір вивчити інші джерела (крім міжнародного співробітництва), з яких можна отримати решту 3,5 млрд швейцарських франків.
Leave a Reply