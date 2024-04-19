G7 обсуждает использование замороженных активов РФ как залогов при кредитовании Украины Зеленський нагородив орденом Алена Делона » Уряд Швейцарії затвердив виділення Україні понад 5 млрд євро на відновлення Швейцарія виділить Україні 5 млрд франків (понад 5 млрд євро) на відновлення. Кошти планується спрямовувати поетапно на інфраструктуру та проєкти у соціальній сфері Про це повідомляє уряд Швейцарії. Федеральна рада має намір впродовж кількох наступних років активізувати підтримку відновлення України. До 2036 року планується витратити 5 мільярдів швейцарських франків. Враховуючи поточну фінансову ситуацію федерального уряду Швейцарії, федеральна рада запропонувала поетапний підхід: підтримка України з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року становитиме 1,5 млрд швейцарських франків. У період 2029–2036 років федеральна рада також має намір вивчити інші джерела (крім міжнародного співробітництва), з яких можна отримати решту 3,5 млрд швейцарських франків.