Палата представників конгресу США проголосувала за пакет допомоги Україні

Палата представників конгресу США розпочала дебати о 09:00 (16:00 за Київським часом), голосування відбулось о 13:00 (20:00 за Київським часом).

Пакет законопроєктів складається із чотирьох документів: допомога Ізраїлю, Індо-Тихоокеанському регіону, Україні та загальний законопроєкт про національну безпеку, голосування за кожен з яких відбулось окремо. Вони будуть об’єднані в один пакет та передані на розгляд верхньої палати. Президент Джо Байден пообіцяв негайно підписати його.

Законопроєкти передбачають виділення 60,84 млрд доларів допомоги Україні, 23 млрд доларів на поповнення американських озброєнь, запасів і об’єктів, 26 млрд доларів для Ізраїлю, в тому числі 9,1 млрд доларів на гуманітарні потреби, і 8,12 млрд доларів для країн Індо-Тихоокеанського регіону.

Загалом «за» допомогу Україні проголосували 311, «проти» — 111, «утримались» — 8.

Від Республіканської партії «за» допомогу Україні проголосували 100, «проти» — 111 «утримались» — 6.

Від Демократичної партії «за» допомогу Україні проголосували 210, «проти» — 0, «утримались» — 3.

Правки до законопроєкту пропонували представники Республіканської партії. Усі вони були відхилені.