Politico: Пентагон готує до відправки в Україну артилерію і засоби ППО

США готуються швидко затвердити новий пакет військової допомоги для України, оскільки Конгрес скоро схвалить закон про підтримку України.
Про це повідомляє Politico.
Видання пише, що йдеться про артилерію і засоби протиповітряної оборони. Інші джерела видання вказують, що адміністрація президента Джо Байдена ще не ухвалила остаточного рішення про те, наскільки великим буде транш військової допомоги і що в ньому буде.
«Але чиновники Міністерства оборони працюють над створенням пакета американського обладнання, яке можна буде швидко пройти через бюрократичний процес, щойно закон буде ухвалено та підписано президентом», — пише Politico.
У матеріалі зазначено, що частина американського озброєння вже розміщена на складах по всій Європі і може бути негайно перевезена в Україну. Деяка техніка може потрапити в Україну за лічені дні, а іншій можуть знадобитися тижні.
Спікер Пентагону Патрік Райдер відмовився вдаватися в подробиці того, що буде в майбутньому пакеті допомоги.
Але, за його словами, у США є дуже надійна логістична мережа, яка дає змогу переміщати матеріальні засоби дуже швидко. Може йтися про кілька днів.
Раніше помічниця міністра Пентагону з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер повідомляла законодавцям, що Пентагон почне швидко спрямовувати боєприпаси, артилерійські снаряди і засоби протиповітряної оборони, щойно Конгрес схвалить допомогу Україні.
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