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Британська розвідка проаналізувала збиття стратегічного бомбардувальника РФ Ту-22М3 Politico: Пентагон готує до відправки в Україну артилерію і засоби ППО » Росія за добу війни в Україні втратила 8 танків, 20 артсистем і 750 військових Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Найбільше російських атак українські військові відбили на Авдіївському напрямку: росіяни атакували 31 раз Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 458580 (+750) осіб,

танків ‒ 7213 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 13873 (+21) од,

артилерійських систем – 11678 (+20) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 763 (+1) од,

літаків – 348 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9341 (+30),

крилаті ракети ‒ 2109 (+13),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15717 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 1918 (+3)