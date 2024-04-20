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Росія за добу війни в Україні втратила 8 танків, 20 артсистем і 750 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 458580 (+750) осіб,
  • танків ‒ 7213 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13873 (+21) од,
  • артилерійських систем – 11678 (+20) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 763 (+1) од,
  • літаків – 348 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9341 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2109 (+13),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15717 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1918 (+3)
20 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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