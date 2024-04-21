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Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів РФ

Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила передачу заморожених активів РФ до України.

Про це свідчить трансляція голосування у Палаті представників.

В США ухвалили закон про REPO. Серед іншого він надає можливість президенту США передавати Україні заарештовані російські активи.

За словами посла України в Штатах Оксани Маркарової, документ передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США має подати Конгресу звіт, в якому буде вказано кожну фізичну та юридичну особу, щодо якої введено санкції ЄС та Великобританії.

Закон про REPO дозволить передати Україні до 8 млрд доларів заарештованих російських активів.

21 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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