Иранская ПВО не смогла обнаружить израильскую ракету в Исфахане » Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів РФ Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила передачу заморожених активів РФ до України. Про це свідчить трансляція голосування у Палаті представників. В США ухвалили закон про REPO. Серед іншого він надає можливість президенту США передавати Україні заарештовані російські активи. За словами посла України в Штатах Оксани Маркарової, документ передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США має подати Конгресу звіт, в якому буде вказано кожну фізичну та юридичну особу, щодо якої введено санкції ЄС та Великобританії. Закон про REPO дозволить передати Україні до 8 млрд доларів заарештованих російських активів.