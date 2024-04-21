США розглядають можливість відправки додаткових військових радників у Київ, — Пентагон Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів РФ » Сили оборони за добу ліквідували 16 танків, 41 артсистему і 950 військових армії РФ Протягом минулої доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку ворожих атак на 7 напрямках і ліквідували ще майже 1000 окупантів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 459 530 (+950) осіб,

танків ‒ 7229 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 896 (+23) од,

артилерійських систем – 11 719 (+41) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 767 (+4) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38),

крилаті ракети ‒ 2115 (+6),

кораблі / катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 785 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 1926 (+8)