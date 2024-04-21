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Сили оборони за добу ліквідували 16 танків, 41 артсистему і 950 військових армії РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 21.04.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 459 530 (+950) осіб,
  • танків ‒ 7229 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 896 (+23) од,
  • артилерійських систем – 11 719 (+41) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 767 (+4) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38),
  • крилаті ракети ‒ 2115 (+6),
  • кораблі / катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 785 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1926 (+8)
21 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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