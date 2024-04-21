США планують вперше ввести санкції проти ЦАХАЛу, — Axios

Про це повідомляє Axios з посиланням на три американські джерела.

«Ви можете очікувати на них найближчими днями», — наголосив Блінкен.

Це стане першим випадком, коли США наклали санкції на ізраїльську армію.

За словами джерел, санкції передбачають заборону батальйону і його членам отримувати будь-яку військову допомогу або навчання від США.

Рішення Блінкена щодо підрозділу «Нецах Ієгуда» ґрунтується на інцидентах, які сталися до нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, і всі вони відбулися на Західному березі річки Йордан.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на наміри США ввести санкції проти батальйону ЦАХАЛу, заявивши, що такі дії є неприйнятними у той час, коли Ізраїль веде війну з ХАМАС.