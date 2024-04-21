США розглядають можливість відправки додаткових військових радників у Київ, — Пентагон

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, передає Politico.

За його словами, радники не виконуватимуть бойових обов’язків, а радше консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд і військових.

«Протягом цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало нашу присутність у країні відповідно до змін умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість відправлення кількох додаткових радників для посилення Управління оборонного співробітництва (ODC) у посольстві», — сказав Райдер, зазначивши, що «персонал підпадає під ті ж обмеження на поїздки, що й усі співробітники посольства».

Він додав, що ODC виконує різноманітні консультативні та допоміжні небойові місії.

«І хоча він укомплектований виключно персоналом Міністерства оборони, він інтегрований у посольство США під керівництвом очільника місії, як і решта посольства», – пояснив Райдер.

Речник відмовився обговорювати конкретну кількість персоналу «з міркувань оперативної безпеки та захисту сил».

За словами знайомих із планами чотирьох американських чиновників і ще однієї особи, додаткові радники підтримуватимуть зусилля з логістики та нагляду за зброєю, яку США надсилають Україні. Новий контингент також допомагатиме українським військовим з обслуговуванням озброєння, повідомили джерела.

Двоє офіційних осіб США повідомили, що декілька американських військових уже розгорнуто для короткострокової ротації при посольстві в Києві. Цей персонал допомагає з наглядом і охороною посольства.

Поки не було зрозуміло, скільки додаткових американських військових зрештою буде направлено в Україну, але двоє американських чиновників сказали, що їхня кількість сягатиме 60 осіб.

За словами джерела, одне з завдань, яке вирішуватимуть радники, — допомога українцям спланувати підтримку складного обладнання, наданого США, оскільки влітку очікується посилення бойових дій. Вони також підтримають відносно невеликий контингент у посольстві США в Києві та координуватимуть нові поставки зброї, коли поточний додатковий законопроєкт у конгресі стане законом і дозволить більшої кількості зброї та обладнання надходити до українських фронтів.