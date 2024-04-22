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Буданов: Україну чекає важка ситуація найближчим часом, але Армагеддону не відбудеться

Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

«Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддону не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть», — наголосив очільник ГУР.

Він підкреслив, що мова йде про комплексний підхід — і фронт, і внутрішню-політичну ситуацію в країни, адже росіяни проводять комплексну операцію.

«Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня… Мова про все», — спрогнозував Буданов.

22 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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