Допомога від США дозволить ЗСУ перепочити, але не переломить ситуацію на фронті − Bloomberg

Схвалення Сполученими Штатами понад 60 мільярдів доларів допомоги стане свого роду рятівним кругом для українських військових, які опинилися в скрутному становищі, але це навряд чи зможе переломити хід війни, пише американське видання Bloomberg.

«Багато чого залежатиме від того, як швидко американська допомога дійде до лінії фронту після того, як Палата представників Конгресу США схвалила військову та економічну допомогу в суботу. Через те, що пакет допомоги був заблокований у Конгресі протягом шести місяців, київські військові зіткнулися з гострою нестачею боєприпасів і живої сили, в той час як сили Кремля використовували свою перевагу».

Видання наводить слова наукового співробітника київського Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова про те, що ця допомога дозволить трохи перепочити українським військовим і допоможе їм сповільнити просування Кремля, вести «ефективну оборону» і мінімізувати втрати. Але для того, щоб просуватися вперед, за словами експерта, необхідна більша допомога.

«Питання в тому, чи буде допомога і в якому обсязі в 2025 році і далі − оскільки стратегія Путіна полягає в тому, щоб перечекати».

За словами президента Володимира Зеленського, допомога від США дасть можливість «стабілізувати ситуацію (на фронті − ред.) і перехопити ініціативу».

Законопроект має потрапити на стіл президента Джо Байдена цього тижня після того, як Сенат розгляне його 23 квітня.

Минулого тижня речник Пентагону Пат Райдер заявив, що Міністерство оборони США може «дуже швидко» розпочати постачання зброї в Україну після того, як надійде допомога.

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що над логістикою доставки зброї працювали весь цей час.

«Пентагон і наше Міністерство оборони не припиняли щоденної спільної роботи з пошуку зброї, її ідентифікації, і такі пакети готуються», − сказала Маркарова.

Також повідомлялося, що деяке обладнання, яке, ймовірно, включатиме армійські тактичні ракетні системи більшої дальності (ATACMS), можуть доставити до кінця тижня.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають, що навіть якщо американська допомога надійде швидко, то через транспортну логістику вона «не почне впливати на ситуацію на лінії фронту протягом декількох тижнів».

«Ситуація на фронті, ймовірно, продовжить погіршуватися в цей час, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися обмеженим вікном до прибуття нової допомоги від США», − зазначають аналітики.