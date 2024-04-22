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Нігерієць побив світовий рекорд з безперервної гри в шахи

Нігерієць Тунде Онакойя грав у шахи протягом 60 годин безперестанку, що перевершило попередній світовий рекорд на 4 години.

29-річний Тунде розпочав грати на Таймс-сквер у Ньо-Йорку (США) 17 квітня. Раніше чоловік повідомив, що під час відповідного марафону сподівається зібрати 1 мільйон доларів для підтримки освіти дітей по всій Африці, повідомляють CNN та The Washington Post.

У перші 20 годин йому вдалося зібрати 22 тисячі доларів.

Шаховий чемпіон націлився на безперервну гру протягом 58 годин, але не зупинився на цьому і 20 квітня закінчив марафон на 60-ти годинах.

Наразі організація Книги рекорднів Гіннеса публічно не прокоментувала марафон Онайкойї. Зазначають, що часом минають тижні, перш ніж новий рекорд отримає офіційне підтвердження.

22 апреля, 2024 | Category: Новости, США

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