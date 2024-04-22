У Київ прибула двопартійна делегація Конгресу США

У Києві 22 квітня перебуває з візитом двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомило посольство США в Україні, пише «Європейська правда».

У складі делегації до української столиці прибули четверо членів Палати представників: республіканці Томас Кін та Натаніель Морен і демократи Білл Кітінг і Мадлен Дін.

У посольстві зазначили, що цей візит є черговим підтвердженням того, що підтримка України з боку США залишається непохитною.

Нагадаємо, у суботу 20 квітня Палата представників США після місяців суперечок затвердила проєкт з фінансуванням на подальшу підтримку України, найближчими днями очікується його ухвалення Сенатом.