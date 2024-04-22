Україна точно отримає винищувачі F-16 влітку – прем’єр-міністр Данії

Україна отримає від Данії всі винищувачі F-16, про які раніше домовились лідери країн.

Про це в ефірі телемарафону повідомив посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен.

“Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації”, – сказав він, не назвавши точної кількості літаків.

Посол пояснив, що Данія зараз розформовує свій парк, адже невдовзі отримає нове покоління літаків – F-35.

“Частина буде доставлена до Аргентини. Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли”, – заспокоїв він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо термінів постачання літаків до України, Міккельсен сказав, що це “точно буде влітку”.