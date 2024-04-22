Зеленський: Допомога США дасть Україні шанс на перемогу

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалення допомоги США Україні дасть нашій країні шанс на перемогу у війні — в інтерв’ю NBC News у неділю

«Я думаю, що ця підтримка дійсно зміцнить збройні сили, я молюся, і у нас буде шанс на перемогу, якщо Україна дійсно отримає систему озброєння, яка нам так потрібна, яка так потрібна тисячам солдатів».

Відповідаючи на запитання, чи допоможе ця допомога Україні виграти війну, чи лише затягне її, Зеленський сказав: «Це залежить від того, коли ми насправді отримаємо зброю на місцях… Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, і саме тому нам потрібно мати системи озброєння… Щодо конкретних термінів війни, то це залежить від того, як швидко вони (військові – ред.) отримають цю допомогу. Є дуже багато змінних, дуже багато факторів».

Зеленський також відреагував на нещодавні повідомлення про те, що колишній президент США Дональд Трамп, у разі його обрання, чинитиме тиск на Україну, щоб вона віддала частину території Росії в обмін на припинення війни, заявивши: «Чутки та різні плітки, я не вірю в це».

Він також висловив сумнів, що російський правитель Володимир Путін коли-небудь погодиться на таке врегулювання і буде його дотримуватися, зазначивши: «Ви ніколи не можете довіряти Путіну».