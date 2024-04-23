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Боррель розповів, коли Україна може отримати перші поставки боєприпасів у межах чеської ініціативи

Про це повідомив головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ та оборони країн-членів, передає «Європейська правда».

Він підкреслив, що до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України приєдналися багато держав, а перші поставки снарядів «можуть бути наприкінці травня-на початку червня».

«І багато країн висловили готовність брати участь у німецькій ініціативі (з пошуку систем ППО, – ред.) задля координації і просування зусиль із посилення української ППО», – зауважив Боррель.

За словами головного дипломата ЄС, чимало країн заявили про готовність зробити внески у дві ініціативи.

23 апреля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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