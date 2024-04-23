Данія надасть Україні €380 млн для критичної інфраструктури

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Окрім €380 млн Данія надасть €40 млн для підтримки приватного українського сектору, який бере участь у відбудові держави.

Також уряд Данії виділить додаткове фінансування до Українського механізму EIFO сумою близько €380 мільйонів.

У Мінфіні зазначають, що країни працюватимуть над можливостями для співробітництва у суднобудувальній галузі, що стосується військово-морського потенціалу.

«Це може включати участь України в розвитку данських розробок патрульних кораблів з можливістю укладення майбутньої угоди про закупівлю», — уточнюють у відомстві.

Згідно з домовленостями, держави сприятимуть діалогу між фондами Данії та українськими партнерами для подальшої співпраці у відбудові України. Водночас сторони домовились про сприяння зустрічам між своїм бізнесом і впровадження механізмів позик та гарантій для підтримки України.

«Боротьба України за свободу – це і наша боротьба за свободу. Підтримка вашої країни має продовжуватися. І данський бізнес вже неодноразово показав, з чого він зроблений. Ми не повинні дозволити атакам Путіна стати на заваді інвестиціям у відбудову вільної України. Наша співпраця на сьогодні вже є плідною, але тепер ми зробимо її ще міцнішою, завдяки чому данські знання та інновації зможуть принести користь українцям і допомогти вам відновити свою країну», — запевнив міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.