Литва планує закупити для України радари ППО

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кашюнас на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС, пише «Армія Інформ».

«Литва прагне заповнити ще одну прогалину в протиповітряній обороні України — ми купимо радари. Наразі ми переглядаємо наші пріоритети, щоб якнайшвидше зробити свій внесок у безпеку України радіолокаційними системами повітряного простору. Всі варіанти з придбання протиповітряної оборони повинні бути терміново використані і реалізовані», — заявив він.

Міністр зауважив, що нещодавно відвідав Україну і підтвердив, що потреби протиповітряної оборони є найнагальнішим пріоритетом України.

Він додав, що українцям не вистачає не лише систем ППО, а й боєприпасів.

«За кілька місяців Україна, ймовірно, знову зіткнеться з нестачею боєприпасів. Тому потрібно шукати можливості для негайного надання боєприпасів. Наразі для цього є хороша можливість на міжнародних ринках», — сказав міністр оборони.