Уряд Німеччини вмовляє США надати Україні ще одну систему Patriot

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, кампанія тиску з боку Німеччини є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО та ЄС посилити допомогу Україні у сфері протиповітряної оборони.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек послався на «надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет», націлених на Україну, і назвав протиповітряну оборону найбільш нагальною потребою для українських військових.

«Якби американці могли надіслати нам системи Patriot, це б дуже допомогло», — заявив Хабек.

Іншим обладнанням, про яке просить Берлін, є системи земля-повітря Samp/T, ракети NASAMS і Hawk, системи Iris-T, а також запчастини та фінансування для підтримки цих зусиль.