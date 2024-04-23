Сили оборони за добу відбили понад 80 російських атак МЗС наказало усім консульствам України призупинити консультації чоловікам призовного віку » Засіб ППО, 29 артсистем і 800 окупантів: Генштаб оновив добові втрати армії РФ Протягом минулої доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Українські захисники відбили найбільше ворожих атак на Новопавлівському, Лиманському й Авдіївському напрямках та ліквідували ще 800 окупантів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 461 060 (+800) осіб,

танків ‒ 7241 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 916 (+12) од,

артилерійських систем – 11 765 (+29) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 769 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9407 (+23),

крилаті ракети ‒ 2117 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 845 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 1936 (+2) од.