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Засіб ППО, 29 артсистем і 800 окупантів: Генштаб оновив добові втрати армії РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 461 060 (+800) осіб,
  • танків ‒ 7241 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 916 (+12) од,
  • артилерійських систем – 11 765 (+29) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 769 (+1) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9407 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 2117 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 845 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1936 (+2) од.
23 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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