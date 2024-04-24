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Єврокомісія «взяла до уваги» рішення МЗС щодо консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку

В Європейському Союзі заявили, що «взяли до уваги» рішення МЗС України щодо призупинення надання послуг чоловікам мобілізаційного віку в дипломатичних установах —  «Європейська правда» з посиланням на представників Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі

Як заявила представниця Єврокомісії Аніта Гіппер, директива ЄС щодо тимчасового захисту продовжує діяти незалежно від статі і призовного статусу громадян.

«Ми взяли до уваги це оголошення. Я не маю конкретних коментарів, якщо говорити про директиву щодо тимчасового захисту. Ми не робимо розрізнення за статтю чи призовним статусом людей», – сказала вона.

«Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, необхідних з огляду на конфлікт», – додав представник Єврокомісії Ерік Маммер.

24 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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