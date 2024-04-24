Європарламент пропонує не починати переговори з Грузією про вступ до ЄС через закон про «іноагентів»

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

«Європарламент вважає, що доки такий закон буде чинним, ЄС не слід розпочинати переговори про вступ з Грузією», – йдеться в тексті резолюції.

Зазначається, що спочатку в Європарламент внесли чотири проєкти резолюції, а п’ятий варіант додали до початку дебатів. Загальний текст автори цих версій погодили 23 квітня, а за фінальний варіант в ЄП проголосують 25 квітня.

Попри акценти, які вносились у попередніх версіях, та виступи депутатів Європейського парламенту зараз у теперішній версії резолюції немає заклику до введення санкцій проти експрем’єр-міністра Грузії Бідзини Іванішвілі, депутатів «Грузинської мрії» чи високопоставлених поліцейських.

Також резолюція наразі не передбачає зокрема припинення фінансової допомоги країні, але у проєкт рішення можуть внести поправки.

У тексті документа зазначають, Європейський парламент засуджує повторне внесення проєкту закону «Про прозорість іноземного впливу» в парламент, наголошуючи, що він не відповідає цінностям ЄС. Також він «суперечить амбіціям Грузії щодо вступу до Європейського Союзу, завдає шкоди репутації країни та ставить під загрозу її євроатлантичну інтеграцію».

Водночас у Європарламенті підкреслили: статус кандидата було надано Грузії із застереженням, що держава зробить необхідні кроки, зокрема для вільного функціонування громадянського суспільства та боротьби з дезінформацією про Європейський Союз та його цінності.

У проєкті резолюції заликають партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів».