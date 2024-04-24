Британська розвідка: У російській армії рекордне дезертирство з початку війни

Дезертирство мобілізованих з російської армії досягло рекордного рівня. Найбільше зареєстровано в Московській області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, за даними незалежної російської медіагрупи «Медіазона», у березні 2024 року російські військові суди засудили рекордну кількість 684 військовослужбовців РФ за дезертирство. Загальна кількість випадків з моменту «часткової» мобілізації у вересні 2022 становить 7400, при цьому в Московській області зареєстровано найбільшу кількість випадків — 496.

За даними британської розвідки, багато солдатів, яких вистежили і передали військовому суду, засуджено до умовних термінів і повернуто у свої частини та на передову. Водночас кількість запитів щодо надання притулку в західних країнах від громадян Росії, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.

«Російські солдати, зокрема насильно завербовані під час часткової мобілізації у вересні 2022 року, повинні залишатися на військовій службі на невизначений термін з малою ймовірністю демобілізації», — зазначають у Міноборони Британії.