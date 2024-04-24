Опитування показало, де у Європі громадяни найбільше готові захищати свої країни

Громадяни Вірменії, Азербайджану, Грузії, Косова, України, Албанії та Молдови найбільше серед європейців готові воювати за свою країну у разі потенційної небезпеки.

Як повідомляє «Європейська правда», про це свідчать дані спільного опитування соціологічної групи «Рейтинг» та інституту досліджень Gallup International.

Вірменія та Саудівська Аравія продемонстрували найвищий рівень готовності воювати за власну країну: їхні показники складають відповідно 96% та 94%.

Вищу готовність воювати демонструють респонденти з країн Центрально-Східної Європи, найнижчу – з Південної.

Загалом найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії – тут показники нижче 50%.

В Україні відсоток тих, хто готовий, становить 62%, що майже удвічі більше за тих, хто не готовий – таких 33%. Тих, хто ще не визначився із відповіддю, всього 4%. Питання для українців було прямим і не мало гіпотетичного характеру.

Серед сусідів України відносно більшу готовність воювати за свою країну вислови у Молдові, де цей відсоток трохи більший від половини респондентів. У Румунії та Польщі відсоток готовності воювати дещо менший від половини опитаних.

Загалом найменшу готовність воювати за свою країну висловили громадяни Японії.

Всього в рамках опитування було опитано 40 428 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року опитали репрезентативну вибірку близько 1000 осіб. В Україні опитування проводила група «Рейтинг».