Опозиція у Бундестазі закликала британський та німецький уряди нарешті надати Україні ракети Taurus

В опозиційному блоці Бундестагу закликали прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака натиснути на канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це повідомляє n-tv.

Відповідна заява пролунала напередодні зустрічі Шольца з Сунаком у Берліні.

На думку німецької опозиції, після схвалення у США законопроєкту про допомогу Україні з закликом про надання зброї більшої дальності відповідний тиск має чинитися і на німецьку владу. “Пакет США прямо закликає президента США Джо Байдена забезпечити ATACMS великої дальності”, – сказав експерт з оборони ХДС Родеріх Кізеветтер.

“Ось чому Сунак також повинен посилити тиск на Шольца, щоб він нарешті передав Taurus”, – заявив він і додав, що для України у 2024 році матеріальне питання є критичним.

Окрім того, як інформує BR24, очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала уряд Німеччини поставити Україні крилаті ракети Taurus. “Канцлер завжди запевняв нас, що орієнтується на Сполучені Штати”, – заявила вона.

Вона зазначила, що внаслідок рішення США тепер бачить необхідність у діях і з боку уряду Німеччини. “США тепер постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Це достатня причина, щоб діяти зараз щодо питання Taurus”, – наголосила Штрак-Ціммерманн.