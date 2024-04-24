Розвідка Британії про Новомихайлівку: на відстань менше ніж 5 кілометрів війська РФ просувалися 73 дні

Просування російських військ у Новомихайлівці – селі на південь від нещодавно захопленої Мар’їнки, що на Донеччині, демонструє повільне, але поступове просування російських військ, заявила 23 квітня розвідка Великої Британії.

У розвідці зауважили, що Новомихайлівка, розташована на північний схід від Вугледару, «має обмежене військово-стратегічне значення, але лежить на дорогах до наступних населених пунктів, які простягаються по обидва боки річки Сухі Яли на півдні Донецької області».

«Для просування на загальну відстань менше ніж у п’ять кілометрів російським силам знадобилося 73 дні. Це було здійснено за рахунок додаткових оперативних резервів. Це демонструє повільне, але поступове просування російських військ. На цьому напрямку російські війська, ймовірно, прагнутимуть просунутися до міста Костянтинівка, що за два кілометри на захід від Новомихайлівки», – йдеться в повідомленні.

«Подальше просування на північ від Вугледару може зрештою дозволити обійти оборону Вугледару. Ця оборона завдала надзвичайно великих втрат російським сухопутним силам», – додали в розвідці.

Про те, що армія Росії просунулась у Новомихайлівці, вночі 21 квітня повідомив DeepState. Судячи з карти проєкту, вже майже вся територія села окупована. Загарбники мали просування там три дні поспіль – починаючи з 19 квітня. До цього Сили оборони протягом кількох місяців чинили опір військам РФ – на околицях Новомихайлівки було знищено понад 300 одиниць російської техніки, підрахувала 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада.

«Щоб захопити цей населений пункт, ворог зосередив на вузькій ділянці фронту відразу 10 своїх бригад і полків загальною чисельністю до 30 тисяч бійців. І щодня кидає в атаку танки, бойові броньовані машини, не шкодує піхоти», – писали на сторінці бригади у Facebook .

Тим часом, у Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні 23 квітня заявили, що українські військові продовжують стримувати російський наступ на Новопавлівському напрямку, зокрема поблизу Новомихайлівки – там зафіксували понад 20 спроб військ Росії прорвати оборону.

На південь від Новомихайлівки лежить Вугледар – саме спробою штурмувати його й оточити угруповання ЗСУ у цьому районі військові аналітики пояснювали активність агресора на захід від Авдіївки.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) днями зазначали, що тепер війська РФ можуть піти вперед із новою силою – щоб скористатися «вікном» до появи американської зброї в Україні.