США готують пакет військової допомоги для України на $1 млрд

Сполучені Штати планують виділити Україні 1 мільярд доларів військової допомоги. Це буде перша частина допомоги з пакету вартістю в 61 млрд доларів, який має ухвалити Сенат — Reuters

В останні місяці США практично зупинили передачу військової допомоги Україні через блокування цього кроку у Конгресі. Тепер, після очікуваного схвалення у Сенаті проєкту на 61 млрд доларів і підпису президента Байдена, закон дозволить виділити перший за довгий час пакет допомоги Києву.

За даними Reuters, до пакета увійдуть зокрема транспортні засоби, зенітно-ракетні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin.

ЗМІ раніше повідомляли, що США готують «більший, ніж зазвичай» пакет військової допомоги для Києва, куди увійдуть бронетехніка, зокрема бойові машини Bradley, військові автомобілі Humvee та бронетранспортери M113, а також «ракети», артилерія та засоби протиповітряної оборони.