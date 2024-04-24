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США оголосили пакет військової допомоги Україні на $1 млрд: що в ньому

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Після підписання американським президентом Джо Байденом законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню Штати одразу ж оголосили про підтримку в галузі безпеки.

У межах пакета допомоги Україна отримає:

  • ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;
  • ПЗРК Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм артилерійські снаряди, зокрема снаряди з фугасною речовиною й покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм й мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
  • багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
  • транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
  • тактичні автомобілі для буксирування й транспортування техніки;
  • протитанкові ракети TOW і системи Javelin та AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • аеродромно-допоміжне обладнання;
  • протиброньові міни;
  • протипіхотні міни Claymore;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • прилади нічного бачення;
  • запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання;
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до неї, зокрема набої 50-го калібру для боротьби з дронами;

«Цей пакет передасть боєприпаси, зброю та обладнання, щоб підтримати здатність України захищати свої лінії фронту, захищати свої міста та протистояти постійним нападам Росії», — підсумували в міноборони США.

24 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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