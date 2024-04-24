Красивые легенды о коньяке » США оголосили пакет військової допомоги Україні на $1 млрд: що в ньому Сполучені Штати Америки сьогодні, 24 квітня, оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст Про це йдеться на сайті Пентагону. Після підписання американським президентом Джо Байденом законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню Штати одразу ж оголосили про підтримку в галузі безпеки. У межах пакета допомоги Україна отримає: ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;

ПЗРК Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди, зокрема снаряди з фугасною речовиною й покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;

артилерійські снаряди калібру 105 мм й мінометні снаряди калібру 60 мм;

бойові машини піхоти Bradley;

мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

тактичні автомобілі для буксирування й транспортування техніки;

протитанкові ракети TOW і системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-допоміжне обладнання;

протиброньові міни;

протипіхотні міни Claymore;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до неї, зокрема набої 50-го калібру для боротьби з дронами; «Цей пакет передасть боєприпаси, зброю та обладнання, щоб підтримати здатність України захищати свої лінії фронту, захищати свої міста та протистояти постійним нападам Росії», — підсумували в міноборони США.