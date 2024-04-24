Телемарафон внесли у звіт Держдепу США про порушення прав людини в Україні

Відповідний звіт розміщений на сайті американського Держдепу.

Там зазначається, що підписання президентом України Володимиром Зеленським указу про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії дозволило запровадити подальші обмеження для ЗМІ та медіасвободи.

Держдеп США наголошує, що національний телемарафон «Єдині новини» дотримується урядової лінії у висвітленні російсько-української війни.

«Наприклад, національний телевізійний марафон — ротаційна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії у висвітленні війни — уможливив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами в прайм-тайм», — йдеться у звіті.

У документі також згадується, що «уряд заборонив/заблокував/ввів санкції проти ЗМІ та окремих журналістів, яких вважали загрозою нацбезпеці або які висловлювали позиції, що, на думку влади, підривають суверенітет і територіальну цілісність країни».

Крім того, у звіті додають, що деякі ЗМІ повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року.

«Деякі спікери, які критикували владу, також потрапили до чорного списку урядових новинних програм. Журналісти-розслідувачі, які критикували владу, іноді ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. На свободу ЗМІ продовжували впливати й інші практики, зокрема самоцензура», – йдеться у заяві.