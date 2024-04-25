Акції Meta впали на 19% після оприлюднення планів збільшення інвестицій у ШІ

Meta оголосила, що цього року витратить на мільярди доларів більше, ніж очікувалося, на штучний інтелект. Прогноз витрат у поєднанні з повільнішим зростанням продажів, ніж очікувалося, призвів до падіння акцій на 19% під час тривалих торгів.

Про це пише агентство Bloomberg.

Материнська компанія Facebook вкладає все більше ресурсів у штучний інтелект, який потребує значних інвестицій в обчислювальні потужності. Засновник компанії Марк Цукерберг попередив, що інвестиції «значно» збільшуватимуться і що для отримання прибутку потрібно багато часу – можливо, роки, але закликав побачити довгострокові вигоди, які може запропонувати ШІ.

Цукерберг каже, що досягнення групи за останній рік, особливо успіх із чат-ботом зі штучним інтелектом і розумними окулярами Ray-Ban, дали йому впевненість у необхідності подальших інвестицій.

«Ми стали більш оптимістичні й амбітні щодо ШІ, – сказав Цукерберг. – Ми знаходимося на етапі, коли ми показали, що можемо створювати провідні моделі та бути провідною компанією в галузі штучного інтелекту у світі».

Досягнення цієї мети коштуватиме дорого. Компанія підвищила оцінку витрат на рік і тепер вважає, що капітальні витрати становитимуть від 35 до 40 млрд доларів. Раніше компанія оцінювала, що витрати, повʼязані з такими речами, як сервери, обладнання штучного інтелекту та центри обробки даних, становитимуть від 30 до 37 млрд доларів.

Водночас компанія соціальних мереж також прогнозує обсяг продажів у другому кварталі на рівні від 36,5 до 39 млрд доларів, причому середній діапазон цього прогнозу менший за середню оцінку аналітиків.

Ці показники затьмарили успішний перший квартал із виручкою в 36,5 млрд доларів, що більш ніж на 27% більше, ніж за той самий період рік тому. Прибуток зріс більш ніж удвічі і склав 12,4 млрд доларів.