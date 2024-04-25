Артилерійські боєприпаси зі США можуть надійти до лінії фронту за кілька днів

Про це він сказав у етері телеканалу «Еспресо».

«Буквально за кілька днів частина артилерійських боєприпасів може надійти до лінії фронту, в розпорядження ЗСУ. Якщо розуміємо, що основну масу передадуть залізницею, а один 50-ти тонний вагон може брати на борт до 500 снарядів, то це справді дуже серйозне підсилення», — зазначив він.

Важливо, що американці зуміли підняти рівень виробництва 155-мм снарядів приблизно до 60 тис. на місяць, зауважив Черник.

«Нагадаю, на початок війни вони виробляли їх всього 12-13 тис. на місяць. Розуміємо, що на сьогоднішній день «війна артилерії» і далі залишається основною. Також є унікальний момент в законотворчому процесі США. Зокрема, ракети ATACMS прописали у законі, і вони мають бути передані до України. Питання лише їхньої кількості. Звісно, кілька десятків це дуже добре. Ми повторимо щось таке, як було у Джанкої минулого тижня. Але нам потрібно кілька сотень, а бажано 1,5 тис. На складах в американців вони є», — додав він.