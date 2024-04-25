ДБР розслідує вибухи в Миколаєві: при вантаженні боєприпасів загинули бійці ЗСУ

Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо обставин вибухів у Миколаєві та причин, які призвели до трагедії 24 квітня 2024 року.

За попередньою інформацією, в Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація.

Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двоє дістали поранення. Також загорілися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху. Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух, через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик.

Наразі ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом порушень правил поводження зі зброєю.