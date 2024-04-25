«Не лише літаки й пілоти»: посол Данії про обіцяний пакет із F-16, який Україна має отримати влітку

Про це Оле Егберг Міккельсен розповів у коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко в кулуарах Міжнародної конференції з медіаграмотності та саморегулювання медіа.

«Усе за планом, мій прем’єр-міністр був тут кілька місяців тому, і тоді він сказав, що літаки прибудуть влітку цього року. Він не вказав конкретний місяць, але, звісно, це червень, липень або серпень», – сказав посол.

Оле Егберг Міккельсен додав, що йдеться не лише про літаки, а й необхідну інфраструктуру наземного обслуговування. До того ж Данія навчає не тільки пілотів, а й наземні екіпажі та технічний персонал.

«Це не лише літаки та пілоти – це цілий пакет: наземна підтримка, уся інфраструктура, яка має бути на місці. Я зустрічався з деякими українськими пілотами, які проходять навчання в Данії. Зустрічався з ними, коли ваш президент приїжджав до Данії в серпні минулого року. Вони вже почали навчання, і можу запевнити, що вони надзвичайно віддані справі, дуже зацікавлені в навчанні. Тож я оптимістично налаштований щодо того, що все вийде добре», – додав Оле Егберг Міккельсен.