Польща за два роки повномасштабного вторгнення передала Україні допомоги на 9 мільярдів доларів

За два роки російської агресії проти України Польща передала Україні 44 пакети допомоги на загальну суму майже 9 млрд доларів.

Про це під час виступу у Сеймі Польщі з пріоритетами зовнішньої політики Польщі на 2024 рік заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, пише «Укрінформ».

«Від часу повномасштабної агресії Польща затвердила 44 пакети військової допомоги Україні. Загальна вартість польської урядової підтримки, без врахування багатомільярдних сум, виданих на біженців, за перші два роки війни склала близько $9 млрд»,- підкреслив Сікорський.

Він зазначив, що Польща приєдналася до декларації G7 про взаємні довготривалі зобов’язання щодо України.

«Як сусідня країна, військовий, гуманітарний і енергетичний хаб ми хочемо брати участь у формуванні цих зобов’язань, а не спостерігати за ними ззовні, поки це робитимуть інші», — констатував глава польської дипломатії.