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Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба на війні, і вже заповнює склади − міністр оборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія виробляє зброю у кількостях, вищих за її потреби на війні − зараз військово-промисловий комплекс РФ вже працює на заповнення складів —  n-tv

Пісторіус наголосив, що зі збільшенням витрат на озброєння та впорядкуванням військової економіки «значна частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади».

«Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він (російський правитель Володимир Путін − ред.) робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути».

Передісторія:

  • Генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр прогнозує, що Росія може бути готова напасти на країни Північноатлантичного Альянсу через п’ять-вісім років, коли відновить постраждалі від війни в Україні сили.
25 апреля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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