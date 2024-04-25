Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба на війні, і вже заповнює склади − міністр оборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія виробляє зброю у кількостях, вищих за її потреби на війні − зараз військово-промисловий комплекс РФ вже працює на заповнення складів — n-tv

Пісторіус наголосив, що зі збільшенням витрат на озброєння та впорядкуванням військової економіки «значна частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади».

«Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він (російський правитель Володимир Путін − ред.) робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути».

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