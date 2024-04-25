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США таємно передали Україні ракети ATACMS і ЗСУ застосували їх щонайменше двічі

Про це повідомляють Reuters і Politico.

Співрозмовники видань розповіли, що ATACMS були в складі американської військової допомоги, про яку Білий дім оголосив у березні. Водночас джерела не уточнили, скільки ракет отримала Україна.

Водночас Politico зазначає, що ЗСУ вже двічі використали надану зброю для завдання «глибоких ударів у тилу Росії».

За словами анонімного високопоставленого чиновника адміністрації, Україна вперше застосувала ATACMS 17 квітня для удару по аеродрому РФ у тимчасово окупованому Криму, а нещодавно ЗСУ використали ракети проти російських сил неподалік Азовського моря — на схід від Бердянська.

25 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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