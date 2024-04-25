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Зведення Генштабу: За минулу добу на фронті відбулося 104 бойові зіткнення Шольц не збирається давати Taurus Україні » Засіб ППО, 13 танків та 1040 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби між двома арміями відбулося 104 бойові зіткнення. Українські бійці відбили атаки РФ на 7 напрямках та ліквідували 1040 окупантів Про це 25 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 462 980 (+1040) осіб,

танків ‒ 7255 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 942 (+14) од,

артилерійських систем – 11 836 (+28) од,

РСЗВ – 1049 (+1) од,

засоби ППО ‒ 772 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9449 (+10),

крилаті ракети ‒ 2118 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 949 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 1946 (+2) од.