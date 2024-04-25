Засіб ППО, 13 танків та 1040 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це 25 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 462 980 (+1040) осіб,
- танків ‒ 7255 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 942 (+14) од,
- артилерійських систем – 11 836 (+28) од,
- РСЗВ – 1049 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 772 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9449 (+10),
- крилаті ракети ‒ 2118 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 949 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 1946 (+2) од.
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