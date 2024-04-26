США вже почали відправляти в Україну артилерійські снаряди, деякі види зброї та техніки, — Пентагон Російська армія за добу війни в Україні втратила 950 військових » На фронті відбулося 114 боєзіткнень, ворог атакує на 7 напрямках На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Терни, Зарічне Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито понад 30 атак в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснив 3 безуспішні атаки позицій наших військ.