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На фронті відбулося 114 боєзіткнень, ворог атакує на 7 напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Терни, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито понад 30 атак в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснив 3 безуспішні атаки позицій наших військ.

26 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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