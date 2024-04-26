Остін анонсував виділення ще одного пакету допомоги Україні на $1 мільярд

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет оборонної допомоги Україні сумою $1 мільярд, який включатиме ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Про це він заявив на початку 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України, яке проходить у п’ятницю, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні я радий повідомити, що Сполучені Штати виділять за повноваженнями президента (PDA) ще один пакет допомоги на $1 мільярд, який включатиме додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-міліметрові снаряди, засоби протиповітряної оборони та бронетехніку»,- заявив глава Пентагону.

Він також позитивно відзначив зусилля інших країн, які продовжують забезпечувати оборонні потреби України.

«Лише подивіться на надзвичайну ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі тисяч артилерійських снарядів із третіх країн. Велика Британія оголосила про виділення свого найбільшого пакета озброєнь вартістю приблизно $620 мільйонів. Або зверніть увагу на сміливу заяву Німеччини про те, що вона надасть Україні ще одну систему Patriot», — зауважив Остін.

Міністр оборони США також наголосив, що за останні два роки близько 50 країн з усього світу забезпечили Україну понад 70 системами ППО середньої та великої дальності. Вони надали близько тисячі ракет, трьох тисяч одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків. ЗСУ також отримали десятки тисяч протитанкових ракет, а цьогоріч в Україну почне прибувати ескадрилья літаків F-16 разом з пілотами та інженерами, яких підготували країни-учасниці Контактної групи.

«Усе це є свідченням нашої спільної відданості успіху України на полі бою. А завдяки коаліції можливостей контактних груп ми тепер маємо спритну й гнучку структуру, щоби адаптуватися до нових викликів та створити сили майбутнього, які потрібні Україні для її довгострокової безпеки», — заявив глава оборонного відомства США.