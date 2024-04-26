Польща готується до офіційного визнання ще однієї регіональної мови

Про це повідомляє RMF24.

За результатами голосування, 236 депутатів підтримали закон, 186 проголосували проти й 5 утрималися.

Далі законопроєкт буде переданий до Сенату, а потім — якщо він отримає його підтримку — до президента Польщі Анджея Дуди.

Відповідно до закону, діти отримають можливість вивчення сілезької мови у школах, будуть встановлені двомовні таблички з назвами населених пунктів, де 20% мешканців використовують цю мову.

Окрім цього закон передбачає фінансування заходів, пов’язаних зі збереженням сілезької мови, а також введення двох представників носіїв сілезької мови до складу Спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин.