Польща продовжить захист українських біженців, зокрема тих, в кого не буде паспортів – міністр внутрішніх справ

Очільник Міністерства внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що країна продовжить захист для українських біженців, який поки діє до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, підлягатимуть тимчасовому захисту.

Про це він заявив в ефірі TVN24.

Кєрвінський наголосив, що Польща “знайде спосіб, щоб розв’язати цю проблему, – треба діяти мудро і раціонально”.