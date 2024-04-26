Польща продовжить захист українських біженців, зокрема тих, в кого не буде паспортів – міністр внутрішніх справ
Очільник Міністерства внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що країна продовжить захист для українських біженців, який поки діє до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, підлягатимуть тимчасовому захисту.
Про це він заявив в ефірі TVN24.
Кєрвінський наголосив, що Польща “знайде спосіб, щоб розв’язати цю проблему, – треба діяти мудро і раціонально”.
“Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, підлягатимуть тимчасовому захисту”, — заявив він.
Міністр також наголосив, що Польща охоронятиме їхні права і нікому не передасть їхніх приватних даних, зокрема Україні.
25 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військовозобов’язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі. За його словами, українські громадяни не виконують свої обов’язки перед своєю державою.
Також міністр заявив про готовність Польщі допомогти Україні у відправленні цих громадян, якщо їм не буде продовжено право на перебування в країні.
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