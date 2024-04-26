На фронті відбулося 114 боєзіткнень, ворог атакує на 7 напрямках Данія вирішила збільшити військову допомогу для України на €590 млн » Російська армія за добу війни в Україні втратила 950 військових Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 114 бойових зіткнень. Українські захисники відбили атаки РФ на 7 напрямках і знищили 950 окупантів Про це 26 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 463 930 (+950) осіб,

танків ‒ 7262 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 957 (+15) од,

артилерійських систем – 11 867 (+31) од,

РСЗВ – 1049 (+0) од,

засоби ППО ‒ 772 (+0) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12),

крилаті ракети ‒ 2119 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 984 (+35) од,

спеціальна техніка ‒ 1962 (+16) од.