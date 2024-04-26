Російська армія за добу війни в Україні втратила 950 військових

Про це 26 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 463 930 (+950) осіб,
- танків ‒ 7262 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 957 (+15) од,
- артилерійських систем – 11 867 (+31) од,
- РСЗВ – 1049 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 772 (+0) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12),
- крилаті ракети ‒ 2119 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 984 (+35) од,
- спеціальна техніка ‒ 1962 (+16) од.
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