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Російська армія за добу війни в Україні втратила 950 військових

Про це 26 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 463 930 (+950) осіб,
  • танків ‒ 7262 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 957 (+15) од,
  • артилерійських систем – 11 867 (+31) од,
  • РСЗВ – 1049 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 772 (+0) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 2119 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 984 (+35) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1962 (+16) од.
26 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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