Розвідка Британії назвала основний напрямок операцій РФ

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що за останній тиждень Росія прискорила просування своїх військ на захід від Авдіївки. Ворог створив вузький прохід вглиб української території, щоб увійти в містечко Очеретине, розташоване приблизно за 15 кілометрів на північ від Авдіївки.

Відколи росіяни взяли під контроль Авдіївку, цей район залишається одним із основних напрямків російських операцій.

«Незважаючи на триваючі великі втрати, дуже ймовірно, що РФ здатна постійно обстрілювати українські позиції в цьому районі та взяти під контроль кілька невеликих населених пунктів», — йдеться у повідомленні.